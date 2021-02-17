“بكاء الجبل” ديوان شعري مشترك صدر حديثا لمجموعة شعراء بضمنهم ايزيديين

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بمشاركة لشعراء ايزيديين، وعراقيين، ومن مختلف اقطار الوطن العربي صدر حديثا ديوان شعري مشترك لقامات شعرية على مستوى الوطن العربي، عن دار المتن للطباعة والنشر في بغداد، من اعداد الشاعر خالد الشيخ تحت عنوان “بكاء الجبل” طبعة اولى في شباط 2021.يقع الكتاب في 139 صفحة، يحتوي على اسم 33 …

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