صحفيو كوردستان يطالبون باطلاق سراح ناشطين باربيل

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة صحفيي كوردستان، الى اطلاق سراح المواطنين الذين تم الحكم عليهم بـ6 اعوام في اربيل .

وجاء في بيان النقابة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان محكمة الاجرام الثانية في اربيل قضت بسجن عدد من المواطنين 6 اعوام، مؤكدا اهمية توفير حرية الرأي والنشاط المدني وسيادة القانون واتخاذ الاجراءات في ضوء التعليمات القانونية بمجال الصحافة والنشاطات المدنية وحيادية المحاكم.

واضاف البيان: ان النقابة تطالب وتؤكد ضرورة توفير محاكمة نزيهة بعيدة عن الصراعات السياسية وانتهاك سيادة القوانين لذا تطالب باطلاق سراحهم وتطبيق قانون الصحافة رقم 35 لعام 2007.

PUKmedia ترجمة

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