أوامر بتوقيف 23 موظفاً بتهم فساد في العراق

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق (فرانس برس)

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الأربعاء، صدور أوامر قبض بحق 23 موظفاً حكومياً في محافظة كركوك (شمال) بتهم تتعلق بـ"الفساد".

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديرية تربية المحافظة، قام بضبط 3 مستندات صرف خاصة بالمشتريات لوجود شبهات فساد فيها".

وأشارت، في بيان، إلى أنّ هذه الشبهات تمثلت في قيام لجان مختلفة في المديرية بشراء مواد مدرسية خلافاً للمواصفات الفنية المعتمدة، ووجود مغالاة في الأسعار.

وأضاف البيان أنّ قاضي التحقيق المختص أصدر على خلفية ذلك أوامر قبض بحق 23 موظفاً بالمديرية، بينهم المدير العام السابق لتربية المحافظة عبد الحسين طعمة، ورؤساء وأعضاء لجان، وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وشهد العراق، خلال الأيام الماضية، صدور أحكام بالسجن على خلفية قضايا "فساد" بحق عدد من المسؤولين السابقين منهم محافظ نينوى نوفل العاقوب (5 سنوات)، ومحافظ ديالى عبد الناصر المهداوي (4 سنوات).

كما صدر حكم بالحبس الشديد لسنتين، بحق الوزير السابق رياض عبد الحمزة غريب، ومدير عام وزارته، بعدما أدينا بقضية تتعلق بالفساد، فيما أكد مسؤولون وجود ضغوط حزبية لتعطيل عمل القضاء بفتح ملفات الفساد.

والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، على مدى السنوات الماضية؛ حيث حل في المركز 160 عالمياً، وفق "تقرير الشفافية الدولية" لعام 2020.

والشهر الماضي، أعلن البرلمان العراقي إحالة العشرات من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء إلى التحقيق، مؤكداً أن تلك الملفات ستخضع لتقديرات القضاء للبتّ فيها من خلال إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وسط تعهدات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمواصلة التصدي للفاسدين.

(الأناضول، العربي الجديد)

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