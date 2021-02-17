مفوضية الانتخابات تكشف حجم الأموال المطلوب تخصيصها لموظفيها

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، انها تدرس تخصيص ما يصل إلى نصف مليون موظف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة، مبينة ان رواتبهم قد تكلف نحو 50 مليار دينار.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، خلال لقاء فريق من المفوضية وآخر من التحالفات السياسية، اليوم، 17 شباط 2021، إنه "سيتم تخفيض الرسوم للمرشحين، وستكون هناك مراقبة اممية ومن ممثلي الكيانات وممكن قضائية على الانتخابات"، مؤكدا ان "عدد موظفي المفوضية في يوم الاقتراع سيكون من 400 إلى 500 ألف ورواتبهم تكلف 50 مليار دينار بعقود مؤقتة".

وأضاف خلف، أن "المفوضية تدرس الاستعانة بموظفي الدولة الأكاديميين والملتزمين بالاستعانة بهم يوم الاقتراع، لرصانة الانتخابات وتخفيض الكلف".

وأشار إلى أن "المفوضية ستدرس حالات استبدال المرشح في حالة الوفاة أو الانسحاب من التحالف السياسي، بعد انقضاء مدة تسجيل التحالفات".

وتابع أن "المفوضية إذا لم تصل إلى إيجاد آلية أمينة لإجراء انتخابات الخارج، ستكون مجبرة على إلغائها".

وفيما يتعلق بتسجيل التحالفات السياسية ومواعيدها، أوضح خلف، أن "موعد تسجيل التحالفات السياسية باق، ولن يتغير"، مؤكدا توفر كافة التسهيلات لتسجيل التحالفات".

كما أفاد بأن "موعد تسجيل المرشحين الفرديين باق أيضا ولن يتغير"، فيما أشار إلى أن "التسهيلات ستكون متوفرة أيضا للمرشحين الفرديين".

ولفت إلى أن "رسوم تسجيل الترشيح لكل مرشح خفضت إلى مليونين بدل خمسة ملايين دينار"، مبينا أن "نقل الناخب من مركز اقتراع إلى مركز آخر سيكون جائزا إذا كان في نفس الدائرة".

وأكد، "استثناء الأبناء من إيقاف حالات النقل من دائرة إلى أخرى والسماح لهم باللحاق بذويهم المسجلين بالبطاقة التموينية، وستتم دراسة حالات النقل من محافظة إلى أخرى بعد تقديم طلبات بذلك لأنها متوقفة".

وبشان انتخابات الخارج، اكد خلف "اننا عاكفون على تسهيل ناخبي الخارج من خلال التسجيل البايومتري والمشاركة بالانتخابات"، لافتا الى "اننا مصممون لتجاوز مشاكل الانتخابات الماضية بما يخص انتخابات الداخل والخارج".

وتابع "اذا لم تصل المفوضية إلى إيجاد آلية امنية لإجراء انتخابات الخارج، فسنكون مجبرين على إلغائها".

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