الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من إمكانية ’’احتجاز’’ ابنة حاكم دبي

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء (17 شباط 2021)، عن قلقها إزاء آخر تطورات قضية الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد نشر فيديو جديد اتهمت فيه والدها باحتجازها منذ منعها من الفرار في 2018.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تصريح نقتله وسائل إعلام بريطانية، إن "المفوضية ستثير مسألة الأميرة لطيفة مع دولة الإمارات".

وأكد المتحدث أن "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للمفوضية قد يفتح تحقيقا بعد تحليل الفيديو الأخير للأميرة لطيفة".

ونشرت الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي مقطعاً مصوراً دعت فيه العالمَ الى العمل على إطلاقِ سراحِها.

وقالت الأميرة في المقطع، إنها رهينة في فيلا وأن المكان تحول إلى سجن بنوافذ مغلقة لا تستطيع فتحها، كما تبين وجود خمسة عناصر شرطة في الخارج، وشرطيتين في الداخل، وتضيف أنها لا تستطيع الخروج لاستنشاق الهواء.

وتعبر لطيفة في الفيديو عن خشيتها على حياتها، جاهلة مصيرها مع ازدياد الموقف سوءا يوما بعد يوم.

ومن جانب اخر، اشارت الخارجية البريطانية الى إنها "تريد برهانا على أن الشيخة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي لا تزال على قيد الحياة بعد أن نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول إنها رهينة في فيلا تحولت إلى سجن".

وسُئل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عما إذا كان يؤيد ضرورة أن تقدم الإمارات دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، فقال: "في ضوء ما شاهدناه أعتقد أن الناس تريد على المستوى الإنساني أن ترى أنها على قيد الحياة وبخير بالطبع، أعتقد أن هذه فطرة ونحن بكل تأكيد نرحب بذلك".

وكانت الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم أثارت اهتماما عالميا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية مقطع فيديو صورته الشيخة تصف فيه محاولة للهروب من دبي.

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