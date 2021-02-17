الصحة العالمية تعلن خبراً ساراً بشأن ما رصدته من وفيات وإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، انخفاض عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني: "في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه".

وأشارت إلى أن "عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، انخفض بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه- حوالي 2.7 مليون شخص".

في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.

ولفتت المنظمة، إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة، والجنوب إفريقية في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة.

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