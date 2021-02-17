الخارجية تتحدث عن طبيعة لقاء البابا بالمرجع السيستاني وتحدد مكان خطبته الرئيسية

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ولقاءه بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وقال وكيل الوزارة نزار الخير الله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين، مبينا، أن، زيارته إلى محافظة النجف الأشرف ستكون تاريخية أيضا ولها بعد ديني ذو قيمة ولقاءه بالمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات".

وأضاف، أنه "ستكون خطبة البابا الرئيسة من مدينة أور التاريخية من مقام النبي إبراهيم (ع) في محافظة ذي قار، والفاتيكان يرغبون بحماية أمنية عراقية وأن يكون وصوله عبر طائرة عراقية".

وتابع وكيل وزارة الخارجية، "لدينا تواصل مع محافظات النجف الأشرف وذي قار ونينوى والإقليم وشكلنا لجانا تحضيرية، مضيفا، دورنا كلجنة حث الجهات كافة لإصدار بيانات ترحيب مع أهمية ترجمة الزيارة وكيفية استثمارها لعملية التحول السياسي واستقرار البلد، بالإضافة إلى ضرورة التركيز الإعلامي على أهمية الزيارة وإنجاحها للعراق".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، 16 شباط، 2021، أن زيارة البابا فرنسيس الأول لاتزال قائمة في موعدها المحدد مطلع اذار المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيارة قداسة البابا فرنسيس الأول لاتزال قائمة في موعدها وستكون تاريخيّة".

وكانت وسائل إعلام عربية، قد كشفت في وقت سابق، عن تأجيل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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