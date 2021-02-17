كتلة دولة القانون تعزي بوفاة عضو مجلس النواب ارام ناجي

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزت كتلة دولة القانون بوفاة عضو مجلس النواب ارام ناجي.وقالت الكتلة في بيان : ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة عضو مجلس النواب والناطق الرسمي لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ( ارام ناجي بالتي ) بعد صراع مرير مع فيروس كورونا ، وبهذا المصاب الأليم لا يسعنا الا ان نتقدم بتعازينا القلبية الى كافة اخوتنا في مجلس النواب والاخوة والاخوات في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني .واضافت نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويمن على ذويه ومحبيه بالصبر والسلوان انه سميع مجيب./انتهى9

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