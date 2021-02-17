دائرة المفصولين السياسيين تعلق استقبال المواطنين مؤقتاً

2021/02/17 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعليق استقبال المواطنين بسبب الإجراءات الوقائية، مشيرةً إلى استئناف عملية استقبال المواطنين عند تحسن الموقف الوبائي.وذكرت الأمانة العامة في بيان، “تعتذر دائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن استقبال المواطنين في مكتب الخدمة الخارجي، بسبب الإجراءات الصحية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حفاظاً منها على سلامة المواطنين”.وأضاف البيان، أن “الدائرة ستعلن عن استئناف عملية استقبال المواطنين يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع كما كان معمول به سابقاً، عند تحسن الموقف الوبائي والمقررات اللاحقة التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.يشار […]

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