2021/02/17 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل افتتاحه في حزيران المقبل.. ممثل المرجع السيستاني يزور مستشفى الامراض السرطانية في كربلاء (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 13:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل افتتاحه في حزيران المقبل.. ممثل المرجع السيستاني يزور مستشفى الامراض السرطانية في كربلاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل افتتاحه في حزيران المقبل.. ممثل المرجع السيستاني يزور مستشفى الامراض السرطانية في كربلاء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).