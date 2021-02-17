ديالى تكشف خطورة “حوض الالغام” وتؤكد: الف اسرة فقدت رزقها

2021/02/17 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى …كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن خطورة حوض الالغام شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حوض الوقف في محيط ناحية ابي صيدا والذي يضم اشهر واقدم بساتين ديالى والذي تزيد مساحته عن 3 الاف دونم يعاني من كارثة مستمرة منذ 15 سنة متتالية بسبب نشاط الجماعات الارهابية على نحو دفع الى هجرة 80% من مزارعيها وترك مهنة الاباء والاجداد”.واضاف احمد،ان” البساتين مليئة بالعبوات والالغام ما يجعل الوصول اليها فيها مخاطر جسيمة مؤكدا بان اكثر من الف اسرة فقدت زرقها بسبب الغام حوض الوقف ما زاد من معدلات الفقر الحاد بنسبة كبيرة في منطقة كانت الاكبر على مستوى البلاد في تسويق الحمضيات وخاصة البرتقال”.ودعا مدير ناحية ابي صيدا الى” اعداد خطة واسعة لرفع الالغام والعبوات وتامين عودة المزارعين الى بساتينهم التي للاسف تحول الجزء الاكبر منها الى حطب بسبب عدم القدرة على رعايتها طيلة سنوات طويلة”.ويعد الوقف من اكبر الاحواض الزراعية في ديالى خاصة في ملف الحمضيات”.انتهى 25 ف

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