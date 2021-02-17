موقع امريكي: على ادارة بايدن التوقف عن بيع الاسلحة للسعودية والامارات

2021/02/17 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لموقع (ريسبونسبل ستراتيج ستيت كرافت)، ان على ادارة بايدن التوقف عن بيع الاسلحة ليس للسعودية فحسب بل الامارات ايضا لان الاثنين مشاركان في العدوان المستمر على اليمن .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” السياسة الجديدة لادارة بايدن يجب ان تتضمن مراجعة جميع مبيعات الاسلحة الى السعودية والامارات، وهما الدولتان المسؤولتان بشكل أساسي عن الكارثة الإنسانية في اليمن، كما ان من المهم أن تخضع المبيعات إلى الإمارات لنفس التدقيق الممنوح لعروض الأسلحة السعودية”.واضاف أن ” ادارة ترامب السابقة كانت قد اخطرت الكونغرس في تشرين الثاني من العام الماضي بعروض طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 وقنابل وصواريخ إلى الإمارات بقيمة إجمالية تزيد عن 23 مليار دولار وهي أكبر حزمة أسلحة أمريكية تقدم على الإطلاق إلى تلك البلاد”.وتابع أن ” تصويتات مجلس الشيوخ لمنع المبيعات فشلت بهامش ضئيل ، حيث صوت كل عضو ديمقراطي تقريبًا في مجلس الشيوخ على قرارين منفصلين لمنع جوانب من الحزمة من المضي قدمًا”.وواصل أن ” صفقات الاسلحة هذه الى الامارات تهدد بتأجيج العنف والصراع في الوقت الذي يجب على إدارة بايدن إعطاء الأولوية لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط الكبير.



لا ينبغي لإدارة بايدن إلغاء هذه العروض فحسب ، بل يجب عليها أيضًا إعادة النظر في طبيعة التحالف بين الولايات المتحدة والإمارات لمواءمته مع الأهداف الأمنية الأمريكية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.



بحسب التقريرواوضح التقرير ان ” هذا الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى دورها في تأجيج الحروب في اليمن وليبيا ، وتحويلها للأسلحة السابقة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الجماعات المتطرفة ، وسجلها في القمع الداخلي.



كما انخرطت الإمارات ، إلى جانب الميليشيات التي تسلحها وتدربها ، في انتهاكات مرتبطة بالتعذيب والاحتجاز في اليمن “.واشار التقرير الى أن ” الإمارات مسؤولة عن أعداد كبيرة من القتلى المدنيين نتيجة دورها المركزي في الحرب في اليمن ، حيث نشرت قوات برية وشاركت في الحملة الجوية والتحالف البحري، كما حولت الاسلحة الامريكية المقدمة لها إلى الجماعات الارهابية في اليمن ، بما في ذلك الميليشيات المتحالفة مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.وشدد التقرير على أن ” الامارات تواصل تسليح وتدريب ودعم الميليشيات المتورطة في الحرب ، والتي يبلغ مجموع أفرادها 90 ألف عنصر.



كما أنها لا تزال متورطة في انتهاكات تتراوح من القصف المدفعي العشوائي إلى التعذيب إلى تجنيد الأطفال.



لا تزال الإمارات لاعباً رئيسياً في اليمن ، رغم مزاعمها بعكس ذلك ، ويجب محاسبتها على دورها هناك”.



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