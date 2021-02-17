2021/02/17 | 13:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على أن لقاء البابا فرنسيس لن يتضمن أي اتفاقيات.وقال وكيل وزارة الخارجية نزار خير الله في بيان، إن “زيارة البابا تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين”.وأضاف، أن “لقاء البابا بالسيستاني لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات”، لافتا إلى أن “خطبة البابا الرئيسية ستكون من مدينة أور التاريخية من مقام النبي إبراهيم”.وأوضح أن “الفاتيكان يرغبون بحماية عراقية وأن مجيئ البابا سيكون عبر طائرة عراقية”.وأشار إلى أن ، “زيارة النجف ستكون تاريخية و لها بعد ديني ذو قيمة”، مؤكدا على “وجود تواصل مع محافظات النجف وذي قار ونينوى والإقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية: لقاء البابا بالمرجع سيستاني لن يتضمن أي اتفاقيات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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