مسلحون يخطفون مئات التلاميذ في شمال نيجيريا

2021/02/17 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مسلحون مساء أمس الثلاثاء مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، وخطفوا منها مئات التلاميذ والعديد من المعلمين، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي ومصدر أمني.

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