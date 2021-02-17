الأمانة العامة للوزراء العراقي تحث المؤسسات الرسمية على تحديث سجلات الموظفين

2021/02/17 | 13:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤسسات الرسمية كافة على تحديث سجلات الموظفين وتحديث البطاقات البايومترية.وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي نظمه مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في …

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