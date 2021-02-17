في ذي قار.. حالتا وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/02/17 | 13:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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