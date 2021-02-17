القبض على المرافق الشخصي لما يسمى بأمر قاطع الجزيرة بداعش غربي نينوى

2021/02/17 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على المرافق الشخصي لما يسمى بأمر قاطع الجزيرة غربي نينوى.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٧١ من ألقاء القبض على المرافق الشخصي لما يسمى بأمر قاطع الجزيرة بعد تسلله من الحدود السورية باتجاه أراضينا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى عن طريق التهريب".

واضاف البيان انه "هو احد الإرهابيين الناشطين ضمن ما يسمى ولاية نينوى".وتابع انه "قام بالهروب بعد التحرير الى سوريا وعمل هناك ضمن التنظيمات الإرهابية الى ان تم اعتقاله من قبل قوات (قسد) السورية وتم الإفراج عنه لاحقا ليقوم بالتسلل الى الأراضي العراقية".واوضح انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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