عمليات سامراء تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي ع

2021/02/17 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، اليوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع).

وقال الدراجي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن "الخطة الامنية لمراسيم الزيارة السنوية لذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (علية السلام)، حققت نجاحها"، مبيناً أن "القطعات المشاركة في الخطة هي قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وسرايا السلام".

واضاف ان "أعداد الزائرين من محافظات كافة كانت 3 ملايين و 400 ألف زائر"، لافتاً الى ان "العمل كان موحداً من جميع القوات الأمنية".وبين الدراجي انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني خلال الزيارة"، مشيراً الى ان "عمليات استباقية نفذت وتم تأمين الزيارة بشكل كبير".

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