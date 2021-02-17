المفوّضية تخفّض مبلغ التأمينات عن كلّ مرشّح في الانتخابات المبكرة

2021/02/17 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاربعاء، تخفيض مبلغ التأمينات عن كل مرشح في الانتخابات المبكرة.

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وذكر بيان للمفوضية، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، أنه "حرصا من مفوضية الانتخابات على توسيع المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية وتقليل الأعباء المالية على الراغبين في الترشيح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، قرر مجلس المفوضين تخفيض مبلغ التأمينات التي تودع في حساب المفوضية عن كل مرشح فرد يروم المشاركة في الانتخابات أو كل مرشح ضمن القوائم المفتوحة التي تقدمها الأحزاب أو التحالفات السياسية".

وأضاف أن "مبلغ التأمين سيكون (2،000،000) مليوني دينار بدلًا من (5،000،000) خمسة ملايين دينار عراقي".

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