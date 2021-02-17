2021/02/17 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس، يعتزمون تقديم مشروع قانون لإصلاح ملف الهجرة، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لحصول 11 مليون مهاجر شرعي على الجنسية الأمريكية.ونقلت شبكة “أن بي سي”، عن السيناتور روبرت مينينديز، في مجلس الشيوخ قوله، إن الخطة لا تتعلق فقط بإصلاح نظام الهجرة المعطل، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع قانون بالكونغرس يمنح 11 مليون مهاجر الجنسية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع قانون بالكونغرس يمنح 11 مليون مهاجر الجنسية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).