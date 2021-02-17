الحلبوسي يعزي بوفاة آرام بالاتي: كان نائباً حريصاً

2021/02/17 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تعازيه بوفاة المتحدث باسم المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، واصفاً إياه بالنائب المثابر والحريص.وقال الحلبوسي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأخ النائب آرام ناجي المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي …

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