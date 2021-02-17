بالفيديو.. ابنة حاكم دبي بتسجيل جديد: والدي يحتجزني كرهينة

2021/02/17 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت شبكة “بي بي سي” تسجيلا جديدا مسربا لنجلة حاكم دبي، الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم.وتقول الشيخة لطيفة إنها محتجزة كرهينة لدى والدها، وذلك بعد اختطافها من ساحل الهند إثر فرارها من الإمارات في 2018.وذكرت لطيفة أنها تصور الفيديو من داخل الحمام، كونه المكان الوحيد الآمن في المنزل الذي تحتجز …

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