لم يتبقى شيء على الـ70 دولارًا للبرميل.. خام البصرة الخفيف عند اعلى مستوياته

2021/02/17 | 13:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الاربعاء فوق 64 دولاراً للبرميل الواحد، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل.

وصعد نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.15 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغ 3.18% عن الاسبوع الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 61.26 دولار للبرميل باانخفاض بلغ 0.39 %.

وسجل نفط البصرة الخفيف لاسيا اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الاخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 63.12 دولار للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 62.60 دولار للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.50 دولار للبرميل، فيما سجل نفط بلند الكويتي 63.15 دولار.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت في الاونة الاخيرة ليسجل خام برنت 63.53 دولار، وخام غرب تكساس على 60.10 دولار.

وكان قرار منظمة اوبك بتخفيض الانتاج في نيسان عام 2020 بعد تفشي مرض كورونا الاثر الكبير في ارتفاع اسعار النفط مرة اخرى كما حافضت المنظمة على هذه المستويات في التصدير في عام 2021.

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