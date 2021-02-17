2021/02/17 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير مركز جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار العميد سالم العيساوي ، الاربعاء، عن اغلاق 3 مقاهي في مدينة الفلوجة على خلفية مخالفة اصحابها الضوابط القانونية .

وقال العيساوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من مركز جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة وبالتنسيق مع قوة فوج طوارئ 16 شرعت بعمليات تفتيش لمقاهي والكوفيات داخل احياء المدينة واسفرت الحملة عن اغلاق 3 مقاهي على خلفية دخول شباب قاصرين لا تسمح اعمارهم بالدخول الى هذه الاماكن حسب تعليمات الدوائر الامنية في المحافظة “.

واضاف ان” القوات الامنية تقوم بعمليات مراقبة المقاهي والكوفيات في مدينة الفلوجة لرصد كافة الحالات الشاذة ومنها تعاطي الحبوب المخدرة ، مبينا ان” تشديد الاجراءات الرقابية على هذه الاماكن للحيلولة دون استخدامها كأماكن لمتعاطي ومروجي الحبوب المخدرة ، موضحا ان” القوات الامنية تقوم بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين واحالتهم الى القانون مهما يكون ميوله العشائري والحزبي”.

يشار الى ان جهاز الامن الوطني وبقية صنوف الاجهزة الامنية تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة للمقاهي والكوفيات في عموم مدن الانبار .



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يغلق 3 مقاهي لمخالفتها الشروط القانونية بالفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يغلق 3 مقاهي لمخالفتها الشروط القانونية بالفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).