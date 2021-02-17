2021/02/17 | 13:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينها تقليص ساعات الدوام.. كركوك تتخذ 8 قرارات لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها تقليص ساعات الدوام.. كركوك تتخذ 8 قرارات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها تقليص ساعات الدوام.. كركوك تتخذ 8 قرارات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).