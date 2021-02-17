سقوط طالبة من الدور الثالث باعدادية في السليمانية

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت طالبة بالمرحلة الاعدادية يوم الاربعاء، مصرعها، اثر سقوطها بمدرسة في مدينة السليمانية.

وافاد مراسلنا، ان الطالبة سقطت من الدور الثالث بمبنى اعدادية " كوردستان" للبنات في السليمانية، مؤكدا ان حالتها الصحية غير مستقرة.

واضاف: ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، دون توفر معلومات وافية حول تفاصيل الحادث.

PUKmedia خاص

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