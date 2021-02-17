العيداني: البصرة هي الأفضل من حيث البنى التحتية والعمل مقارنة بالمحافظات الأخرى

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المحافظ اسعد العيداني، الاربعاء، ان البصرة هي الافضل على مستوى العمل والبنى التحتية مقارنة مع المحافظات الاخرى، مشيرا الى ان الموازنة الجديدة تتضمن العديد من الفقرات التي تصب في مصلحة المحافظة.

واضاف العيداني في تصريح تابعه NRT عربية، (17 شباط 2021)، ان "ما يشاع حول المحافظة بأنها من اكثر المدن فقرا، فذلك بسبب العشوائيات التي أتت من المحافظات وسببت ضغطاً كبيراً على موارد المدينة"، وأوضح انه "تم رفع نسبة التنمية للمحافظة في الموازنة من ترليونين دينار الى أربعة، وقيمة البترودولار من 500 مليار الى ترليون"، لافتا الى ان "البصرة شهدت خلال العاميين الماضيين أكثر من 600 مشروع".

وتابع المحافظ، "أطلعت على اعترافات عصابة الموت ولم أطلب نقل افرادها الى بغداد"، مشيرا الى ان "بغداد تشهدا انتشارا للمخدرات اكثر من البصرة".

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