تفاصيل زيارة البابا إلى العراق ولقائه السيستاني

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الخارجية، الاربعاء، تفاصيل جديدة بشأن زيارة البابا فرنسيس، إلى العراق، مبينا انها ستكون بطائرة وحماية عراقية، فيما اشارت الى ان لقاء البابا بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني، لن يتضمن أي توقيعات أواتفاقات.

وقال وكيل الوزارة الاقدم نزار الخير الله، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، 17 شباط 2021، ان "زيارة البابا ستكون تأريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق ودعم للمسيحيين في البلاد"، مبينا ان "خطبة البابا الرئيسية سيلقيها من مدينة أور التأريخية مقام النبي إبراهيم".

واضاف ان "الفاتيكان يرغبون بمجيء البابا عبر طائرة عراقية مع توفير الحماية العراقية"، لافتا الى ان "زيارة البابا الى النجف ستكون تأريخية ولم تشهدها في تأريخ الحوزة".

واكد الخير الله، ان "الزيارة لها بعد ديني ذو قيمة"، مبينا ان "هناك تواصلا مع النجف وذي قار ونينوى والإقليم بشان زيارة البابا وشكلنا لجانا تحضيرية".

وشدد على "ضرورة التركيز الإعلامي على أهمية الزيارة وإنجاحها للعراق"، لافتا الى "اننا سنعطي أولويات معينة للصحفيين".

واعتبر ان "الترويج للزيارة هو الأهم والأصعب"، موضحا "اننا كلجنة نحث الجهات كافة لإصدار بيانات ترحيب ومهمة وترجمة أهمية الزيارة واستثمارها لعملية التحول السياسي واستقرار البلد".

وأشار إلى ان "لقاء البابا بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني، لن يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات".

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