رعب في باريس سان جيرمان من ريمونتادا تاريخية جديدة لبرشلونة..

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، زملاءه من مواجهة الإياب أمام برشلونة الإسباني، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

واكتسح باريس سان جيرمان برشلونة في كل شيء بملعب كامب نو، وحقق الانتصار في لقاء الذهاب بنتيجة (4-1) خارج قواعده.

وقال ماركينيوس في حوار لـ "راديو مونتي كارلو": "حققنا نتيجة كبيرة، في ليلة كانت ناجحة بالنسبة لنا، الفوز على برشلونة في ملعبه بأربعة أهداف، أمر رائع للغاية".

وأضاف: "يجب أن نكون متواضعين، مازالت هناك 90 دقيقة أخرى، في معركة كبيرة قادمة، برشلونة لم يفقد الأمل وسيحاول".

وأتم بشأن هاتريك زميله مبابي في شباك برشلونة: "مبابي كان في حالة جيدة، والجميع سعيد بأدائه في المباريات الكبيرة، فهو الذي يصنع لنا الفارق، ونعرف إمكاناته جيدًا".

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