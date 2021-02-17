نفط البصرة الخفيف يتخطى حاجز الـ 64 دولاراً للبرميل

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تخطى سعر نفط خام البصرة الخفيف، الأربعاء (17 شباط 2021)، حاجز الـ 64 دولاراً للبرميل الواحد، مقابل انخفاض أسعار النفط الثقيل.

وسجل نفط البصرة الخفيف المصدر إلى آسيا، 64.15 دولاراً للبرميل، بارتفاع ملحوظ بلغ 3.18 بالمئة عن الأسبوع المنصرم، سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 61.26 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 0.39 %.

وبلغ نفط نفط البصرة الخفيف المصدر لاسيا اعلى سعر له مقارنة بالنفوط الاخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل النفط العربي الخفيف السعودي 63.12 دولاراً للبرميل.

وسجل مزيج مربان الاماراتي 62.60 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.50 دولاراً للبرميل، فيما سجل نفط بلند الكويتي 63.15 دولاراً.

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