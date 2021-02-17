بالوثيقة.. إغلاق الجوامع والمساجد في العراق بسبب كورونا

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه ديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء (17 شباط 2021)، بإغلاق كافة الجوامع وقاعات المناسبات التابعة له في عموم محافظات العراق، بعد توصيات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الوقف، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر غلق كافة الجوامع والمساجد وقاعات المناسبات الدينية في بغداد وكافة المحافظات، حتى إشعار آخر، ويقتصر الأمر على رفع الأذان فقط، وينادى بعد الآذان (الصلاة في رحالكم)".

وشدد الوقف على "إقامة صلاة الجمعة من قبل الكادر الديني في الجامع حصراً، وبالسماعات الداخلية أو الاقتصار على رفع الأذان فقط".

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