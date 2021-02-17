ثلاثة لاعبين من الطلبة يطالبون بفسخ عقودهم

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ طالب ثلاثة لاعبين من فريق الطلبة اتحاد الكرة بإنصافهم ومنحهم الاستغناء بشكل مباشر دون العودة إلى النادي وحسب اللوائح المعتمدة في لجنة المسابقات.وقال لاعب الطلبة محمد زامل للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أننا طالبنا الاتحاد بمنحنا الاستغناء كون إدارة الطلبة لم تلزم معنا بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تدفع لنا دينارا واحدا من قيمة العقد بعد مضي اربعة أشهر من الدوري، لافتا أن اللوائح تتيح للاتحاد تحريرنا من العقد المبرم مع الطلبة دون العودة إلى إدارة الطلبة لأن الأخيرة نكثت بوعودها المالية.وبين أنه تلقى عددا من العروض في الانتقالات الشتوية وأنا اركز حاليا على إنهاء ارتباطي مع الطلبة بعد موسمين اعتقد انهما فنيا قدمت ما لدي لكنهما من المواسم العجاف بسبب الظلم الذي لحق بنا ماليا حيث سبق وأن اخلفت إدارة الطلبة بوعودها المالية الموسم الماضي وتكرر الحال في الموسم الحالي.وأشار إلى أن اللاعبين يعانون وإدارة الطلبة لن تحرك ساكنا ووصل الحال بلاعبي المحافظات الأخرى لا يملكون أجرة طريق العودة إلى بيوتهم، هذا الحال يجب أن ينتهي الطلبة نادي كبير ويجب أن يستعيد مكانته.يشار إلى أن ثلاثة لاعبين حضروا لمقر اتحاد الكرة للحصول على الاستغناء هم محمد زامل وأمير صباح وصفاء جبار./انتهى

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