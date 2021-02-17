منتخبنا بكرة السلة يغادر إلى البحرين

2021/02/17 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ غادر المنتخب الوطني لكرة السلة العاصمة بغداد متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس أسيا.وسيلاقي منتخبنا كلا من الهند في يوم السبت المصادف 20من شهر شباط والبحرين في الاثنين المصادف 22 من نف الشهر.ودخل المنتخب معسكره الداخلي في بغداد بصالة الشعب للألعاب الرياضية استمر لمدة شهر ونصف بأشراف وقيادة التركيان عزيز بكير ويساعده اتيلا شيلابي حيث استدعى عزيز بكير 16 لاعبا تكلل المعسكر وحدات تدريبية صباحية ومسائية كذلك مباريات تجريبية .واجري المنتخب فحوصات ال PCR الخاصة بفيروس كورونا وحسب البروتوكول الدولي الخاص بالتصفيات قبل المغادرة الى البحرين واتت نتائج الفحص جميعها سلبية./انتهى

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