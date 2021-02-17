2021/02/17 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حمزة مصطفى

الجمعة الماضية شددنا الرحال نحن

مجموعة من الأصدقاء العاملين في الحقل

الإعلامي والأكاديمي الى "هيت" المدينة

الغافية عند أحضان الفرات.



وحيث تولي

وجهك شطر هيت التي عرفت بنواعيرها

الموغل

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