شرطة ذي قار: الحظر سيشمل جميع المركبات والدراجات النارية وستفرض الغرامات

2021/02/17 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

أكدت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، أن الحظر الذي سيطبق في المحافظة سيشمل جميع المركبات والدراجات النارية وهناك غرامات ستفرض بحق المخالفين.

وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء عودة الجابري في مؤتمر صحفي، إن “خطة امنية وضعت لغرض تطبيق قرارات خلية الازمة من خلال التنسيق مع قيادة عمليات سومر وان اجراءات تطبيق حظر التجوال سيتم تطبيقه بشكل كامل”.

وأضاف، أن “الحظر يشمل جميع المركبات والدراجات النارية وهناك غرامات مالية ستفرض بحق المخالفين”.انتهى/25

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