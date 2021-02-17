الحشرية... ذكريات... - غسان صابور

2021/02/17 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الــحــشــريــة...



ذكـــريـــات...الحشرية...



أو "حامل السلم بالعرض"...



كلمة وجملة سوريتان قطعا..



بمن يتدخل بأمر لا يعنيه...



يعني الإنسان الغير حيادي..



والذي لا يمكن أن يتابع طريقه..



إن رأى طفلا أو امرأة..



أو رجلا منبطحا على الأرض بالشارع..



ليلا أو نهارا..



يشكي ويشتكي من أمر أو وجع ظاهر...أنا حشري...



إذن أنا حشري..



وما زلت حشريا..



وبدأت ظواهر هذه الحشرية..



أيام الفتوة ومن قبل..



بالمدرسة..



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