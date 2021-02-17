تسعة أفلام عربية تم ترشيحها لأوسكار أفضل فيلم روائي طويل دولي - سمير حنا خمورو

2021/02/17 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو تسعة أفلام عربية تم ترشيحها لأوسكار أفضل فيلم روائي طويل دولي رشحت دول عديدة أفلامها للدخول في تصفيات جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS) 2021، المزمع إقامته في 25 نيسان /أبريل المقبل، للفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي في الدورة 93.



بلغ عدد الدول التي قدمت افلاما روائية طويلة 97 دولة، وتم قبول 93 فيلم انتج خارج الولايات المتحدة.



ومن الشروط أن يكون الفيلم المقدم ق ......





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