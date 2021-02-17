هل يستقيل جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي بباريس لأسباب أخلاقية ؟ - حميد زناز

2021/02/17 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز يمر رئيس معهد العالم العربي بباريس جاك لانغ بمرحلة حرجة منذ أن صدر كتاب ابنة صديقه الوزير السابق برنار كوشنر "العائلة الكبيرة".



الكتاب الذي فضحت فيه زوج امها، صديقهما الاشتراكي اوليفييه دوهامل و اعتداءاته الجنسية المتكررة على أخيها و هو طفل صغير، علاوة على سلوكات لا أخلاقية كثيرة تجاه الاطفال داخل العائلة الاشتراكية الكبرى و تواطؤ كثير من الشخصيات التي كانت تعلم و صمتت.



و قد ......





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