2021/02/17 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد بركان "إتنا" القريب جدا من ميناء كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، ثورانا جديدا "لا ينطوي على خطر كبير"، لكنه تسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد على هذه المدينة التي أغلق مطارها.

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