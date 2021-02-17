الحلبوسي يعزي بوفاة بالاتي

2021/02/17 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تعازيه بوفاة المتحدث باسم المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستانيآرام بالاتي.

وقال الحلبوسي في بيان، “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأخ النائب آرام ناجي المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستانيفي البرلمان العراقي بسبب مضاعفات كورونا“.

وأضاف الحلبوسي في بيانه: “لقد كان الفقيد من النواب المثابرين والحريصين على أداء واجباتهم، تاركاً أثرا طيبا فينا بعد رحيله“.

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