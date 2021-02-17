الكيان الصهيوني يمنع دخول لقاحات كورونا الى قطاع غزة

2021/02/17 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

منع الكيان الصهيوني دخول شحنة من لقاحات فايروس كورونا إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر الا بعد تقديم تنازلات من حركة المقاومة الاسلامية حماس في ابتزاز سياسي واضح .

وذكر موقع (ورلد سوشيال كلاس) البريطاني في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “السلطات الصهيونية منع وصول شحنة مكونة من 2000 لقاح لفايروس كورونا من الضفة الغربية الى قطاع غزة بحجة عدم الحصول على اذن من السلطات الصهيونية بارسالها الى قطاع غزة “.

واضاف ان ” بعض السياسيين الصهاينة قالوا إن ” اللقاحات يجب ألا يُسمح لها بدخول غزة إلا مقابل تنازلات من حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تسيطر على القطاع”، فيما صرح مصدر امني صهيوني إن ” طلب السلطة الفلسطينية بإرسال لقاحات إلى غزة لا يزال قيد المراجعة” مما يكشف عن دليل آخر عن وجود نظام للفصل العنصري تحت مظلة الاحتلال الصهيوني الغاشم .

وتابع أنه ” في الوقت الذي يتفاخر فيه السياسيون الصهاينة للعالم بأن ربع سكانها اليهود قد حصلوا بالفعل على جرعتين من اللقاح، لكنهم بالكاد بدأوا طرح البرنامج لحوالي خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت سيطرة الاحتلال”.

وواصل التقرير ان ” الكيان الصهيوني وافق على ارسال 5000 جرعة فقط للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية ، فيما تُرك للسلطة الفلسطينية أن تجد الباقي، حيث كانت الجرعات المتجهة إلى غزة جزءًا من شحنة تضم 10000 لقاح اشترتها السلطة من روسيا”.

وبين أن ” الكيان الصهيوني يزعم أن السلطة الفلسطينية وحدها هي المسؤولة عن التأكد من تلقيح الفلسطينيين.



ولكن كما يُظهر منع ارسال اللقاحات لغزة ، فإن السلطة الفلسطينية تهيمن عليها سلطة الاحتلال لدرجة انها تحتاج إذنًا حتى لإرسال الأدوية الحيوية إلى شعبها مما يعني تحكم سلطات الاحتلال في كل جانب من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين “.

واشار التقرير الى أن ” الكيان الصهيوني يسيطر على الواردات والصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ، ويحتكر السلع الأساسية.



فهو يجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية ،ويقوم بحجبها في بعض الأحيان لإجبار السلطة الفلسطينية على تنفيذ ما يريده”.



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