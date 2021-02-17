2021/02/17 | 14:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التطبيعية" تكشف مصير الدوري العراقي بعد إجراءات مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التطبيعية" تكشف مصير الدوري العراقي بعد إجراءات مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).