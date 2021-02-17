“لوك أويل” الروسية تتطلع للاستحواذ على شركة طاقة أسترالية

2021/02/17 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

قدمت “لوك أويل”، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، عرضا لشراء شركة FAR الأسترالية، التي تشارك في مشروع حقل نفط ضخم في السنغال، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

وأعربت “لوك أويل” عن استعدادها لشراء الأسهم بسعر 2.2 دولار أسترالي للسهم الواحد (حوالي 1.7 دولار أمريكي)، وجاء ذلك ضن رسالة وجهتها الشركة الروسية إلى نظيرتها الأسترالية.

ووفقا للشركة فإن “لوك أويل” تريد شراء شركة FAR بشكل كامل.



في صفقة تقدر قيمتها بنحو 170 مليون دولار.

وبعد إعلان “لوك أويل” عن العرض قررت إدارة FAR تأجيل اجتماع مساهمي الشركة ، الذي كان من المقرر عقده في 18 فبراير الجاري، وكان من المخطط النظر خلال الاجتماع مسألة بيع حصة 15% تمتلكها FAR في مشروع حقل Sangomar في السنغال.

ووفقا لتقديرات “لوك أويل” فإن احتياطيات الهيدروكربونات القابلة للاستخراج في حقل Sangomar تبلغ حوالي 500 مليون برميل من المكافئ النفطي.



ومن المقرر إطلاق الحقل في عام 2023 بمستوى إنتاج تقديري يبلغ 5 ملايين طن من النفط سنويا.انتهى/25

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