الكشف عن إصابة مدرب الميناء بكورونا والنادي يقرر إلغاء الوحدات التدريبة للفريق

2021/02/17 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن نادي الميناء الرياضي، الاربعاء، إصابة مدرب فريقه الكروي، عادل ناصر بفيروس كورونا المستجد.

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