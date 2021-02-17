الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين في الرمادي

2021/02/17 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين في الرمادي.

المديرية قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي الانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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