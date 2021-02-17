أمانة مجلس الوزراء تحدد مداخل بغداد المشمولة بإنشاء ساحات للتبادل التجاري

2021/02/17 | 14:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت أمانة مجلس الوزراء، الأربعاء، مداخل بغداد المشمولة بإنشاء ساحات للتبادل التجاري، فيما أشارت إلى أن الهدف منها هو تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة.

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وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ناس"، (17 شباط 2021) إن "اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، حددت عددا من قطع الأراضي لإنشاء ساحات التبادل التجاري في محافظة بغداد"، مبينة أن "المداخل شملت اختيار مدخل بصرة - بغداد- الأنبار، ومدخل بغداد- موصل، ومدخل بغداد- كوت".

وأضاف، "سيتم إنشاء هذه الساحات بشكل نظامي وفق تصاميم حديثة مزودة بأنظمة الكترونية، تسيطر على حركة دخول وخروج البضائع، وتساهم في تقليل الزخم الحاصل في شوارع العاصمة بسبب تجوال الشاحنات".

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