2021/02/17 | 14:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.وقرر الاتحاد الآسيوي بالإجماع تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولتين إلى حزيران يونيو المقبل، على أن تقام بنظام التجمع، بعدما كان من المقرر أن تقام في اذار مارس المقبل.ويعد الاتحاد الآسيوي هو الوحيد بالعالم الذي يعتمد نظام التجمع لبطولاته منذ انتشار فيروس كورونا، إذ أقيمت المباريات المتبقية من النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بهذا النظام في العاصمة القطرية “الدوحة”.وكذلك تقرر أن تقام مباريات المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال بنظام التجمع، إذ قام عدد من الفرق المشاركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميًا..



تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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