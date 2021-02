العراق يقدمُ طلبا لإستضافة مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس اسيا 2023 ومونديال 2022

2021/02/17 | 14:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت الهيئة التطبيعية بطلبٍ رسمي الى الاتحاد الآسيوي لإستضافة مجموعة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ، ونهائيات أمم آسيا المقبلة .وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان : ان العراق تقدم بطلب رسمي لإستضافة مجموعة منتخبنا الوطني الى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لإستضافة المجموعة أيضا . وأشار َ

