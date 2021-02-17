خلية ازمة ذي قار تقرر منع زيارة المراجعين للمرضى في مستشفيات المحافظة

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع

اعلنت خلية الازمة في ذي قار، اليوم الاربعاء، منع زيارة المراجعين للمرضى في مستشفيات المحافظة، فيما اشارت الى ان تطبيق اجراءات حظر التجوال يكون بحسب اعلان خلية الأزمة المركزية.

وقال محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً طارئا لخلية الازمة، عقد اليوم بحضور مدير عام صحة المحافظة وقيادة العمليات وقيادة شرطة المحافظة ومدراء اقسامها والامن الوطني والمرور".

واضاف انه "تقرر منع دخول المراجعين لغرض زيارة الراقدين في المستشفى العام واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين"، لافتا الى انه "تم توجيه القوات الأمنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال حسب اعلان خلية الأزمة المركزية للحد من انتشار وباء كورونا".

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