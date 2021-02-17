ملتقى اللامركزية الادارية في السليمانية

2021/02/17 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظم جامعة السليمانية والجامعة التقنية بالتعاون مع مركز الشؤون القانونية للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت المقبل، ملتقى حول نظام اللامركزية الادارية.

يقام الملتقى الذي يحمل عنوان " نظام اللامركزية نظام معاصر لخدمة المواطنين"، في تمام الساعة الـ 10 من صباح يوم السبت 2021/2/20، على قاعة فندق رامادا في السليمانية.

PUKmedia خاص

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